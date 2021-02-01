Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin

Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin

Oyuncu Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, makyajsız pozunu Instagram hesabından yayınladı.

"MAKYAJSIZ HADİSE"

Yeni bir akım başlatan ünlü şarkıcı, "Makyajsız pazartesi" etiketi ile yaptığı paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin." sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu.

200 BİN BEĞENİ

Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 35 yaşındaki popçunun gönderisi. kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni aldı.