Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'a börek yaptı

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'a börek yaptı

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'aın rol aldığı Hekimoğlu dizisinin setini ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ı Hekimoğlu dizisinin setinde ziyaret etti.

SETE KEK VE BÖREK GÖTÜRDÜ

Ziyaret öncesi mutfağa girip tüm hünerlerini sergileyen Hadise, pişirdiği kek ve börekleri yanında götürdü.

Ünlü şarkıcının set çalışanlarına da ikram ettiği kek ve börekler, dakikalar içinde tükendi.