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    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'a börek yaptı

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'aın rol aldığı Hekimoğlu dizisinin setini ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 06:56
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 06:56
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    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'a börek yaptı

    Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ı Hekimoğlu dizisinin setinde ziyaret etti.

    SETE KEK VE BÖREK GÖTÜRDÜ

    Ziyaret öncesi mutfağa girip tüm hünerlerini sergileyen Hadise, pişirdiği kek ve börekleri yanında götürdü.

    Ünlü şarkıcının set çalışanlarına da ikram ettiği kek ve börekler, dakikalar içinde tükendi.

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım a börek yaptı #1

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım a börek yaptı #2

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım a börek yaptı #3

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım a börek yaptı #4

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