En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü alan Hadise, konuşmasında ilk teşekkürü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'e etti.

Altın Kelebek Ödülleri gecesinde Hadise, En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü.

TÖRENDE DE YALNIZ BIRAKMADI

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı.

Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti VİDEO



"TÜM GECE ELİMİ TUTTU"

Şarkıcı konuşmasında, "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum." dedi.

Sahneden inen Hadise'yi, sevgilisi orada da yalnız bırakmadı. Dinçerler, ünlü şarkıcının elinden tutup yanına oturmasına yardımcı oldu.