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- Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde oynadı
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde oynadı
Önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifini kabul eden şarkıcı Hadise, Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde de kendi şarkısı eşliğinde doyasıya eğlendi.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 01:17
- Güncelleme : 23.01.2022 - 01:19
Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.
İSTENMEYEN GELİN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ
Hadise ve kaynanasının yan yana verdiği eğlenceli görüntüler, Hadise'nin istenmeyen gelin adayı olduğu ve sevgilisinin ailesiyle tanışmadığı iddialarını çürütmüştü.
SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE DOYASIYA EĞLENDİ
Bugünde Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde oynadı - Video