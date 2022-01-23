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Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde oynadı

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde oynadı

Önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifini kabul eden şarkıcı Hadise, Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde de kendi şarkısı eşliğinde doyasıya eğlendi.