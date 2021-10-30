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- Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in annesiyle yemek yedi
Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in annesiyle yemek yedi
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 13:47
- Güncelleme : 30.10.2021 - 13:52
Kaan Yıldırım ile olan inişli-çıkışlı ilişkisini sonlandıran Hadise, aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de buldu.
Dinçerler ile yaşadığı aşkı uzun süre basından uzak tutan Hadise, ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
İkilinin hayranları bu aşka destek verirken, Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu iddia edilmişti.
Ancak bu iddiaları yalanlayan bir hamle geldi ve Hadise sevgilisinin annesiyle yemek yedi.
HADİSE VE DİNÇELER'DEN EVLİLİK ADIMLARI
Evlenip çoluk çocuğa karışmanın hayalini kuran Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Dinçerler ile bir araya geldi.
Beşiktaş’taki bir İtalyan lokantasında tanışma yemeği yediler. Nezihe Dinçerler ile Hadise’nin iyi anlaştıkları söylendi.
Çiftin hayranları ise bu birlikteliğin evliliğe doğru ilerlediğine yönelik yorumlar yapmaya başladı.