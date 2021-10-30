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Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in annesiyle yemek yedi

Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in annesiyle yemek yedi

Bir süredir Mehmet Dinçerler ile birlikte olan Hadise, aşk dolu pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Aşkını doludizgin yaşayan Hadise, sevgilisinin annesiyle bir araya geldi.