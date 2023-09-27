Hadise sosyal medya hesabında yeni klibini paylaştı! Fazla cesur... Aşk hayatı kadar sosyal medya paylaşımları da konuşulan ünlü şarkıcı yeni çıkacak şarkısının tanıtım klibiyle takipçilerini yine şaşırttı.

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Aşk hayatıyla gündeme gelen isimlerden biri de Hadise...

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti.

Sessiz sedasız evlenen ikili, evliliklerinin 5. ayında olaylı şekilde ayrılmıştı.

Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddialarına Hadise cephesinden yanıt gelmişti.

İzmir'de sahne alan Hadise, “Biz eski defterleri bir daha açmayız.” demişti.

Hadise yeni klibini paylaştı

Aşk hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken şarkıcının hayranları, son günlerde çıkacak şarkısı ise gün sayıyor.

Sosyal medya hesabında her anına yer veren Hadise'nin klibi ise büyük ses getirdi.

Klip erotik bulundu

Yayınladığı tanıtımı izleyenleri şaşkına çeviren klip, fazla erotik bulundu.

Daha öncesinde de 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle bir klibi yayından kaldırılan Hadise'nin yeni klibi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Instagram hesabında yayınladığı tanıtım, saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'Aura kelimesinin vücut bulmuş hali'

Takipçileri ünlü şarkıcıya 'Aura kelimesinin vücut bulmuş hali' yorumlarını yaptı.