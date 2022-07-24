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Hadise, soyadını değiştirdi

Hadise, soyadını değiştirdi

Nisan ayında iş adamı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, evlendikten iki ay sonra sosyal medyada hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak güncellendi.