Hadise ve Mehmet Dinçerler Meksika’da

Hadise ve Mehmet Dinçerler Meksika’da

Bodrum’da görüntülendikten sonra soluğu Meksika’nın tatil beldesi Tulum’da alan çiçeği burnunda çift Hadise ve Mehmet Dinçerler, birbirlerine poz verdi.

Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık ilişkilerinde evlilik hazırlıkları yaparken ayrılık kararı alan Hadise, aradığı mutluluğu genç iş adamı Mehmet Dinçerler'de buldu.

Geçtiğimiz hafta Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, yurt dışına gitti.

Taze aşıklar, soluğu Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.

GÜNEŞ VE KALP EMOJİSİ

Birlikteliklerini henüz sözlere dökmeyen çiftten Hadise, tatilde sevgilisine poz verdi.

Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bu kareler binlerce beğeni alırken, şarkıcı paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.

SIRTI DÖNÜK POZ VERDİ

Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden de birkaç video paylaşan Dinçerler’in keyfinin yerinde olduğu gözlendi.