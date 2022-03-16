Hadise ve Mehmet Dinçerler nişanlandı

Dün akşam iş adamı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise’nin çalışanlarına imzalattığı ‘gizlilik sözleşmesi’ magazin gündemini adeta salladı.

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu.

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen şarkıcının parmağındaki yüzük, sosyal medyayı adeta salladı.

3 milyon 133 bin 280 TL’lik yüzüğünü gösterdiği bir video da paylaşan Hadise, hızlıca evlilik hazırlıklarına başladı.

Sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Hadise'nin romantik anları VİDEO

NİŞANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ve mutlu birliktelikte ilk adım atıldı.

Dün akşam Mehmet Dinçerler, ailesini de alıp şarkıcıyı istemeye gitti.

Hadise'nin Göktürk'teki evinde yapılan nişan töreni ile ilgili çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

‘GİZLİLİK ANLAŞMASI’

Nişan için her detayı büyük bir titizlikle yürüten güzel popçu, tüm çalışanlara da ‘gizlilik anlaşması’ imzalattı.

Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacaktı.

HİÇBİR KARE ÇIKMADI

Söylenildiği gibi de oldu.

Şimdiye kadar hiçbir mecrada nişan gecesine ilişkin bir kare yer almadı.

YÜKLÜ MİKTARDA TAZMİNAT ALABİLİR

Öte yandan Hadise’nin bu kuralı ihlal edenlere yüklü miktarda tazminat davası açma hakkını elinde bulundurduğu öğrenildi.