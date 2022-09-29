Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi ortaya çıktı

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi ortaya çıktı

5 aylık eşi Mehmet Dinçerler ile ayrılma kararı alan Hadise'nin, Murda ile yaptığı dans evliliğini bitirdi.

5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı.

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açmıştı.

Murda ile dansı bardağı taşırdı

Dinçerler’le boşanma davası olan Hadise’nin, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu ViDEO







İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddia ediliyor.

"Ama evlisin"

Ailenin, Hadise’ye, “Nasıl sarılırsın? Evlisin” sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söyleniyor.



