Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu

Hadise, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan güzel sanatçı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu.

Ünlü çiftin 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Hadise ve Mehmett Dinçerler'in 27 Nisan'ı tercih etmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi olduğu öğrenildi.

İŞLEMLER BAŞLADI

O tarihin kendileri için daha uygun ve hayırlı olacağına karar veren Mehmet Dinçerler-Hadise çifti, nikah için işlemlere başladı.

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