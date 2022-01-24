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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu

    Hadise, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlıklarına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 15:05
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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan güzel sanatçı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu.

    Ünlü çiftin 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi.

    Hadise ve Mehmett Dinçerler'in 27 Nisan'ı tercih etmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi olduğu öğrenildi.

    İŞLEMLER BAŞLADI

    O tarihin kendileri için daha uygun ve hayırlı olacağına karar veren Mehmet Dinçerler-Hadise çifti, nikah için işlemlere başladı.

    Sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Hadise'nin romantik anları VİDEO

    Hadise ve Mehmet Dinçerler in düğün tarihi belli oldu #1

    Hadise ve Mehmet Dinçerler in düğün tarihi belli oldu #2

    Hadise ve Mehmet Dinçerler in düğün tarihi belli oldu #3


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