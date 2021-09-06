Hadise ve sevgilisi otele kaçtı

Şarkıcı Hadise ile işadamı Mehmet Dinçerler’in ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Önceki akşam İstinye’de buluşan çift, araç içinde objektife yansıdı. Mehmet Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı.

GÜVENLİĞİ SEFERBER ETTİ

Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, soluğu Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, otel görevlilerini gazetecileri içeri almamaları konusunda uyardı.