Euro
9.6174
0.58%
Dolar
8.1559
0.94%
Altın
453.34
0.71%
Borsa
1.395
0.96%
Bitcoin
458.888
3.33%
EXEN Coin
22.65
-13.54%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Hadise, yalnız kalamıyor

    Takıntılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Hadise, yine ev değiştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise, yalnız kalamıyor

    Birkaç yıl önce evine girmeye çalışan kişi yüzünden büyük korku atlatan Hadise, ev değişikliği yapmıştı. "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor ve giydiğim kıyafetleri biliyor." diyerek savcılığa giden şarkıcı, takıntılı hayranından şikayetçi olmuştu.

    ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

    Dava açtığı söz konusu hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten 35 yaşındaki popçu, geçtiğimiz yıl bir kez daha savcılığa başvurmuştu.

    Saplantılı hayran nedeniyle çok ürktüğünü dile getiren Hadise, evde tek kalamamaya başladı.

    KAAN'DA KALIYOR

    Haftanın belli günleri sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki evinde kalan şarkıcı, sevgilisinin olmadığı dönemlerde tek kalamayacağı için ultra güvenlikli bir ev arayışına girdi.

    İstinye'deki evinden taşınacak olan ünlü şarkıcı, Zincirlikuyu'da bulunan özel güvenlikli bir rezidansa geçmeye hazırlanıyor.

    Hadise, yalnız kalamıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir