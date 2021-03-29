Hadise, yalnız kalamıyor

Takıntılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Hadise, yine ev değiştiriyor.

Birkaç yıl önce evine girmeye çalışan kişi yüzünden büyük korku atlatan Hadise, ev değişikliği yapmıştı. "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor ve giydiğim kıyafetleri biliyor." diyerek savcılığa giden şarkıcı, takıntılı hayranından şikayetçi olmuştu.

ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Dava açtığı söz konusu hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten 35 yaşındaki popçu, geçtiğimiz yıl bir kez daha savcılığa başvurmuştu.

Saplantılı hayran nedeniyle çok ürktüğünü dile getiren Hadise, evde tek kalamamaya başladı.

KAAN'DA KALIYOR

Haftanın belli günleri sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki evinde kalan şarkıcı, sevgilisinin olmadığı dönemlerde tek kalamayacağı için ultra güvenlikli bir ev arayışına girdi.

İstinye'deki evinden taşınacak olan ünlü şarkıcı, Zincirlikuyu'da bulunan özel güvenlikli bir rezidansa geçmeye hazırlanıyor.