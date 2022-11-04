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    Hadise, yüzüğü sattı

    Hadise, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen evlilik yüzüğünü 182 bin TL'ye sattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:14
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    Hadise, yüzüğü sattı

    Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine girmişti.

    Hadise’nin beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler’in, evlenme teklifi ederken şarkıcıya taktığı yüzük replika çıkmıştı.

    182 bin TL olduğu ortaya çıktı

    Milliyet'te yer alan habere göre, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğün gerçek fiyatını öğrenen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke olmuştu.

    Hadise, yüzüğü sattı #1

    Hadise’nin yüzüğüne 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçının eşiyle arası bozulmuştu.

    Parayı hayvanlara harcadı

    Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, yüzüğü sattı. Sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

    Hadise, yüzüğü sattı #2

    Hadise, yüzüğü sattı #3

    Hadise, yüzüğü sattı #4

    "3 milyon TL'lik yüüzk takıyorsun"

    Dinçerler’in birlikte olduğu dönemde Hadise’ye, “3 milyon TL’lik yüzük takıyorsun, dikkat et” diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.


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