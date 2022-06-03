Hadise, yüzüğünü taktı

Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki yüzüğünün, borçları nedeniyle geri alınacağı iddia edilmişti.

İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen ve geçtiğimiz ay nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in hediye ettiği yüzükle ilgili sessizliğini bozdu.

3 milyon TL'lik yüzüğü vermedi

Hadise, Dinçerler'in borçları nedeniyle geri alındığı iddia edilen 3 milyon TL değerindeki yüzüğünü yeniden taktı.

İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin, sosyal medyaya da damga vuran 'yüzük bende!' pozu.