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    Hadise, yüzüğünü taktı

    Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki yüzüğünün, borçları nedeniyle geri alınacağı iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 11:07
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    Hadise, yüzüğünü taktı

    İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen ve geçtiğimiz ay nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in hediye ettiği yüzükle ilgili sessizliğini bozdu.

    3 milyon TL'lik yüzüğü vermedi

    Hadise, Dinçerler'in borçları nedeniyle geri alındığı iddia edilen 3 milyon TL değerindeki yüzüğünü yeniden taktı.

    İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin, sosyal medyaya da damga vuran 'yüzük bende!' pozu.

    Hadise, yüzüğünü taktı #1

    Hadise, yüzüğünü taktı #2


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