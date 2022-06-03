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Hadise, yüzüğünü taktı
Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki yüzüğünün, borçları nedeniyle geri alınacağı iddia edilmişti.
- Haber Merkezi
- 03.06.2022 - 10:16
- Güncelleme : 03.06.2022 - 11:07
İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen ve geçtiğimiz ay nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in hediye ettiği yüzükle ilgili sessizliğini bozdu.
3 milyon TL'lik yüzüğü vermedi
Hadise, Dinçerler'in borçları nedeniyle geri alındığı iddia edilen 3 milyon TL değerindeki yüzüğünü yeniden taktı.
İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin, sosyal medyaya da damga vuran 'yüzük bende!' pozu.