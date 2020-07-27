Hadise, zararda

Koronavirüs nedeniyle tüm konserleri iptal olan Hadise, 3 milyon lira zarara girdi.

Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerden biri de müzik ve eğlence sektörü oldu.

Alınan önlemler nedeniyle konserler ve sahne gösterileri iptal edildi. Durumdan en çok etkilenen isimler ünlü şarkıcılar oldu.

Bu isimlerden biri de Hadise.

3 MİLYON LİRA KAZANACAKTI

Ünlü şarkıcı, salgın döneminde iptal edilen konserleri nedeniyle büyük bir maddi zarara girdi.

Sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kalan şarkıcının gelir kaybının 3 milyon lira olduğu öğrenildi.