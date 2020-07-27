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Hadise, zararda
Koronavirüs nedeniyle tüm konserleri iptal olan Hadise, 3 milyon lira zarara girdi.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 08:51
Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerden biri de müzik ve eğlence sektörü oldu.
Alınan önlemler nedeniyle konserler ve sahne gösterileri iptal edildi. Durumdan en çok etkilenen isimler ünlü şarkıcılar oldu.
Bu isimlerden biri de Hadise.
3 MİLYON LİRA KAZANACAKTI
Ünlü şarkıcı, salgın döneminde iptal edilen konserleri nedeniyle büyük bir maddi zarara girdi.
Sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kalan şarkıcının gelir kaybının 3 milyon lira olduğu öğrenildi.