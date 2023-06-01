Hadise’den 3 sunucuya tazminat davası Reza Zarrab’la yasak aşk yaşadığını öne süren 3 program sunucusuna ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İHA

Bir zamanlar “O Ses Türkiye’de” birlikte jürilik yapan Hadise ile Ebru Gündeş’in arası ‘yasak aşk’ iddiasıyla bozuldu.

Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’nun yer aldığı magazin programında şarkıcının Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Hatta Hadise’nin Zarrab için sık sık Amerika’ya gittiği, bunu öğrenen Gündeş’in de hem dostluğunu bitirdiği hem de kocasından hızlıca boşandığı belirtildi.

Tazminat davası açtı

İddialar ilk ortaya atıldığında “Kimse benim namusuma dil utamaz” şeklinde bir açıklama yapan Hadise, o dönem Kaan Yıldırım ile mutlu giden birlikteliğini de sonlandırmıştı.

2 yılın ardından şarkıcı, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Delilleri paylaşacaklarını belirterek, şantaj yapmaktadırlar"

Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar. Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar.

'Özel hayatına tecavüz ediliyor'

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye’de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. ‘Skandallar kraliçesi’, ‘metres’, ‘vergi kaçakçısı’ ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz.

Tanık talebi ret yedi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında davacı Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, davalı tarafın tanık dinletme talebinin reddine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.