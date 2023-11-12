Hadise'den ayna karşısında mini konser Konser öncesi ayna karşısından paylaşım yapan Hadise'ninm neşelli halleri dikkati çekti. Yeni şarkısını söyleyen Hadise, Ankara'daki hayranlarına seslendi.

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ensonhaber.com

Son zamanların cesur ve gündemden düşmeyen ismi Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medya hesabından hem cesur hem de kafa karıştıran paylaşımlar yapan Hadise, bu defa mini bir konser verdi.

Hayranlarına seslendi

Sosyal medya üzerinden yeni bir reels videosu paylaşan Hadise, hayranlarını adeta mest etti.

"Sevmiyor" şarkısını söyleyen Hadise, Ankara konseri öncesinde de sevenlerine seslenmiş oldu.

Hadise gönderisine, "Ankara, Sevmiyo’yu hep birlikte söylemeye hazır mısınız?" notunu ekledi.