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39 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Son dönemde ilk kez oyunculuk yaptığı Esas Oğlan dizisindeki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise, görüntülerinin eleştirilmesi ve kaldırılmasıyla ilgili konuştu.

"ONLAR ÇOK GÜZEL"

Şarkıcı dizideki bazı sahnelerin bir sosyal medya platformundan kaldırılmasına da şu yorumu yaptı: "Aşka, sevişmeye, sarılmaya yasaklar gelmemeli. Onlar güzel şeyler."

SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ

Hadise de bir süredir birlikte olduğu dizinin yönetmeni Şenol Sönmez’i övüp “Şenol Hoca muhteşem bir insan. Biz bir kahraman ile çalıştık ve bundan dolayı çok mutluyum.” diye konuştu.