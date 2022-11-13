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Hadise’den dans şov
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, konser tarzıyla olay oldu. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 13.11.2022 - 09:16
- Güncelleme : 13.11.2022 - 09:19
Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren Hadise, konserden konsere koşuyor.
Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL’ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü.
Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, “Yeni evim hayırlı olsun bana” dedi.
Kasığına kadar açtı
Magazin gündemi bu pahalı yatırımı konuşurken, dün akşam bir mekanda sahne alan Hadise, adeta yürek hoplattı.
Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise’nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.
“Özüne döndü”
Hadise'yi görenler "Özüne döndü", "Ayrılınca kendine geldi", "Ateş ediyor" gibi yorumlar yaptı.
Bilindiği gibi Hadise boşanma sürecinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.