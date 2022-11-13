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Hadise’den dans şov

Hadise’den dans şov

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, konser tarzıyla olay oldu. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.