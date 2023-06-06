Hadise'den derin göğüs dekolteli poz
ensonhaber.com

Boşandıktan sonra tarzıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hadise, tatil sezonunu açtı.

2 gün önce sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınlayan Hadise, bu sefer de dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

KIPKIRMIZI OLDU

Hadise, beyaz çiçek desenli derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Hadise'den derin göğüs dekolteli poz

Şarkıcının "Pazartesi, hadi gidelim bebeğim" notuyla yayınladığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken ten rengi de dikkatlerden kaçmadı.

Güneşin altında fazla kalan şarkıcı, kıpkırmızı olan vücudu herkesi şaşırttı.