Hadise'den derin göğüs dekolteli poz

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Boşandıktan sonra tarzıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hadise, tatil sezonunu açtı.
2 gün önce sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınlayan Hadise, bu sefer de dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı.
KIPKIRMIZI OLDU
Hadise, beyaz çiçek desenli derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.
Şarkıcının "Pazartesi, hadi gidelim bebeğim" notuyla yayınladığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken ten rengi de dikkatlerden kaçmadı.
Güneşin altında fazla kalan şarkıcı, kıpkırmızı olan vücudu herkesi şaşırttı.