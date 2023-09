Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim

ensonhaber.com

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyada cesur karelerini paylaşan Hadise, hayranlarına içini döktü.

"Sevmiyo" şarkısının detaylarını paylaşan Hadise, sözleriyle herkesin dikkatini çekti.

Hadise'den kafa karıştıran açıklama

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın…Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim…



Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… Bana hiç aşık oldun mu diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım.



Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor.



Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım. Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte “sevmiyo” o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı…



Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım… Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim…



Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, Sevmiyo böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı…



Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi… Sevmekten yorulup dinlenmek gibi… Hem korkup, hem delicesine istemek gibi… Aşk gibi… Sıcak bir yaz gibi…



Şimdi tüm platformlarda… Klip yarın saat 12.00’de YouTube’ta!