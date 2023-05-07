Hadise’den Ebru Gündeş açıklaması Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Hadise’ye “Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” diye soruldu. Şarkıcı, “Benim sorunum yok” diyerek, Gündeş’e zeytin dalı uzattı.

ensonhaber.com

Genç iş insanı Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini noktalayan Hadise, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Ebru Gündeş’in boşanmadan önceki eşi Reza Zarrab ile yasak aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Seren Serengil, Hadise'nin, Reza Zarrab ile bir dönem gizli aşk yaşadığını öne sürdü.

Şikayetçi oldu

Bunun üzerine Hadise, savcılığın yolunu tuttu ve Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yasak aşk iddiaları hakkında bir de savunma yapan Hadise, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez"

Şarkıcı, “Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla...” diye yazdı.

Hadise ile sıkı dostluk bitti

Bir başka iddia ise Ebru Gündeş’in tüm bunlardan haberi vardı ve olayın ortaya çıkmasını istedi.

Konserlerinde şarkılı göndermeler Gündeş, bununla da kalmadı O Ses Türkiye'de birlikte jürilik yaptığı Hadise ile tüm dostluğunu noktaladı.

2 yıldır süren küslük Hadise’ye soruldu.

Zeytin dalı uzattı

Magazin gazetecilerinin “Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Hadise, “Benim kimseyle bir problemim yok” dedi.

Gündeş’ten bu zeytin dalına henüz bir cevap gelmedi.