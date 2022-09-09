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    Hadise’den hamilelik açıklaması

    Eşi Mehmet Dinçerler ile aralarının “bebek” yüzünden açıldığı iddia edilen Hadise, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Şarkıcı, “Hamile değilim, tedavi de görmüyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 17:59
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    Hadise’den hamilelik açıklaması

    Şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş adamı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturdu.

    Sessiz sedasız evlenen şarkıcı ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atıldı.

    Hayranlarını heyecanlandıran gelişme sonrası çiftin arası açıldı.

    Yüzükler çıktı

    İddialara göre 36 yaşındaki Hadise, bebek istemedi.

    Bu karar, kocası Dinçerler’i üzdü ve ikili yüzükleri çıkardı.

    Hadise’den hamilelik açıklaması #1

    Beğeni geldi

    Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi ve şarkıcı yakın çevresine “Her şey yolunda” mesajını verdi.

    Öyle ki Mehmet Dinçerler, bugün eşinin Kıbrıs konserinden derlenen bir videoyu beğendi.

    Aradan çok zaman geçmeden Hadise’den de bir açıklama geldi.

    Hadise’den hamilelik açıklaması #2

    “Hamile değilim, tedavi görmüyorum”

    Instagram hesabından yazılı bir açıklamaya yayınlayan Hadise, “Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize…” dedi.

    Hadise’den hamilelik açıklaması #3

    Hadise’den hamilelik açıklaması #4

    Hadise’den hamilelik açıklaması #5


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