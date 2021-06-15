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    Hadise'den kafa karıştıran paylaşım

    Oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 08:08
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 08:09
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    Hadise'den kafa karıştıran paylaşım

    Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, kısa bir ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmişti.

    "EN BAŞA SARSAK"

    Ünlü şarkıcı Hadise son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Hadise, "Bu hikayeyi en başa sarsak sonumuz değişir mi?" notunu yazdı.

    Hadise'nin son paylaşımı akıllara, 'Yine ayrılık mı yaşandı?' sorularını getirdi.

    Hadise den kafa karıştıran paylaşım #1Hadise den kafa karıştıran paylaşım #2

    Hadise den kafa karıştıran paylaşım #3

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