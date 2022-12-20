Petrol
79.96
0.20%
Euro
19.7771
-0.03%
Dolar
18.641
-0.05%
Altın
1.073
0.16%
Borsa
5392
-3.29%
Bitcoin
319.257
0.23%
BTXN Coin
7.88
15.54%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Hadise'den kalça dansı

    Hadise "2023'e adım atıyorum" diyerek kalça dansını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den kalça dansı

    Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı.

    Dansı gündem oldu

    Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

    Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri şarkıcının gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı.

    Hadise den kalça dansı #1

    Hadise den kalça dansı #2


    Cem Yılmaz, nafaka için yeniden harekete geçti
    Magazin

    Cem Yılmaz, nafaka için yeniden harekete geçti

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Danimarka kanalından Faslı futbolculara ırkçılık özrü
    Dünyadan futbol

    Danimarka kanalından Faslı futbolculara ırkçılık özrü

    Görüş Bildir