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Hadise'den kalça dansı
Hadise "2023'e adım atıyorum" diyerek kalça dansını yayınladı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 07:27
Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı.
Dansı gündem oldu
Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.
Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri şarkıcının gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı.