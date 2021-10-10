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- Hadise'den Mehmet Dinçerler'le ilk kare
Hadise'den Mehmet Dinçerler'le ilk kare
Genç iş adamı Mehmet Dinçerler ile ilk karesini paylaşan Hadise’ye binlerce beğeni yağdı. Sevgilisi ise bu kare için “İyi ki sen” notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 09:03
Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.
Hadise, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.
“İYİ Kİ SEN…”
El ele tutuştukları kareyi siyah-beyaz filtreyle yayınlayan şarkıcı, pozlarına beyaz kalp emojisi koydu.
Hadise'nin fotoğraf paylaşmasına rağmen sevgilisini takibe almaması ise dikkatlerden kaçmazken, Dinçerler’in paylaşımın altına “iyi ki sen” yazıp, kalp emojisi koyduğu görüldü.
KİLO KAYBEDİYOR
Öte yandan bir hayli kilo verdiği gözlenen Hadise’nin aşk dolu gönderisi yarım milyondan fazla beğeni aldı.
Hayranları yorumlarda da güzel şarkıcıyı yalnız bırakmadı.