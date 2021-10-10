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Hadise'den Mehmet Dinçerler'le ilk kare

Hadise'den Mehmet Dinçerler'le ilk kare

Genç iş adamı Mehmet Dinçerler ile ilk karesini paylaşan Hadise’ye binlerce beğeni yağdı. Sevgilisi ise bu kare için “İyi ki sen” notunu düştü.