Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
492.487
0.87%
EXEN Coin
21.88
-0.04%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Hadise'den Mehmet Dinçerler'le ilk kare

    Genç iş adamı Mehmet Dinçerler ile ilk karesini paylaşan Hadise’ye binlerce beğeni yağdı. Sevgilisi ise bu kare için “İyi ki sen” notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den Mehmet Dinçerler'le ilk kare

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.

    Hadise, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.

    “İYİ Kİ SEN…”

    El ele tutuştukları kareyi siyah-beyaz filtreyle yayınlayan şarkıcı, pozlarına beyaz kalp emojisi koydu.

    Hadise'nin fotoğraf paylaşmasına rağmen sevgilisini takibe almaması ise dikkatlerden kaçmazken, Dinçerler’in paylaşımın altına “iyi ki sen” yazıp, kalp emojisi koyduğu görüldü.

    Hadise den Mehmet Dinçerler le ilk kare #1

    KİLO KAYBEDİYOR

    Öte yandan bir hayli kilo verdiği gözlenen Hadise’nin aşk dolu gönderisi yarım milyondan fazla beğeni aldı.

    Hayranları yorumlarda da güzel şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir