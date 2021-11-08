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    Hadise'den Paris pozu

    Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gittiği Paris tatilinden fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:26
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    Hadise'den Paris pozu

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitirmesinin ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan  ünlü şarkıcı Hadise, artık ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Paris'te aşk tatiline çıkan ünlü şarkıcı, birlikte çekildikleri pozları 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

    "SENİN KIZIN OLACAĞIM"

    Mehmet Dinçerler ile Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı "I'll Be Your Gir"(Senin kızın olacağım) şarkısıyla paylaşan Hadise, kareye "Sonsuza dek" notunu düştü.

    Hadise den Paris pozu #1Hadise den Paris pozu #2

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