Hadise'den Paris pozu

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gittiği Paris tatilinden fotoğraf paylaştı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitirmesinin ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, artık ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Paris'te aşk tatiline çıkan ünlü şarkıcı, birlikte çekildikleri pozları 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

"SENİN KIZIN OLACAĞIM"

Mehmet Dinçerler ile Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı "I'll Be Your Gir"(Senin kızın olacağım) şarkısıyla paylaşan Hadise, kareye "Sonsuza dek" notunu düştü.