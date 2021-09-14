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    Hadise'den tekne paylaşımı

    Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler’e e kaptıran Hadise, sosyal medya paylaşımlarını arttırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 07:34
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    Hadise'den tekne paylaşımı

    Kaan Yıldırımla bir küs bir barışık ilişkilerini noktaladıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyayı hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

    BOĞAZ HAVASI

    Önceki gün güneşli havadan faydalanan Hadise, tekne ile İstanbul Boğazı’nda tur attı. Hadise, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Haidse’nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Öte yandan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aşk tatili yapmak için Meksika’nın Tulum şehrine gitmişti.

    Hadise den tekne paylaşımı #1Hadise den tekne paylaşımı #2

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