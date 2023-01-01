Yeni yıla Kıbrıs'taki sahnesinde giren Hadise, konseri öncesinde göz kamaştıran elbisesiyle poz verdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, evlilik hayatı ile uzun süre konuşuldu.

Muhafazakar olduğu bilinen Mehmet Dinçerler ile evliliği sırasında dekolteli giyim tarzını değiştiren Hadise, tek celsede boşanmasının ardından eski tarzına geri döndü.

Evliliği süresince çalışma hayatı ve giyim tarzı nedeniyle baskı gördüğü bilinen Hadise, bu sıralar işten başını kaldırmıyor.

Yılbaşı elbisesi büyüledi

Büyüleyici sahne performansı ve ses tonu ile hayran bırakan Hadise, yılbaşı programı için de Kıbrıs'ta sahne aldı.

Güzel şarkıcı, sahne öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hadise'nin göz kamaştıran elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu.

Hadise'den yılbaşı özel pozu VİDEO

