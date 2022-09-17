Hadise'nin 4 aylık zararı ortaya çıktı

Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle Hadise'nin 7 konserini iptal ettiği ve 6 milyon TL zarara girdiği iddia ediliyor.

Boşanma aşamasında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, magazin gündemini tutmaya devam ediyor.

Hadise'nin konserde ağlamasıyla ortaya çıkan durum, Mehmet Dinçerler'in alyanssız fotoğraflarıyla desteklenmişti.

Hadise'nin boşanma davasını açtığı açıklamasının sonrasında, ikili hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Hadise'nin sanat hayatının kısıtlandığı ortaya atılırken, Mehmet Dinçerler'de bu durumu yalanlamıştı.

Bir diğer olay yaratan konu ise Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istemesi.

Düğün takılarının listesi

Aile arasında gerçekleşen törende Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bileziklerin takıldığı ortaya çıktı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler nikahın ardından İbrahim Çelikkol'un kirası 50 bin TL olan Riva'daki evinde yaşamaya başlamıştı.

Ayrılık kararı sonrası Mehmet Dinçerler evi terk etti. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise, kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aynı evde yaşamaya devam edecek.

4 ayda 6 milyon TL zarara girdi

Bir diğer yandan Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti. Hadise'nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.