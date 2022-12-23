Hadise'nin bacakları dikkat çekti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcının ince bacakları takipçilerinin dikkatini çekti. Paylaşıma "Photoshop mu yaptın" yorumları geldi.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından yeniden gündemde.

Güzelliği ve tarzı ile konuşulan Hadise, sosyal medya hesabından bir yeni fotoğraf daha paylaştı.

Derin dekolteleri ile büyüleyen Hadise'nin, bu kez yaptığı paylaşımda bacakları dikkat çekti.

Bacaklarını inceltti

Pembe takımı ile oldukça fit görünen Hadise'ye, "Bacaklarına Photoshop mu yaptın?" yorumları geldi.

İşte Hadise'nin yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...