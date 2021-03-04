Hadise'nin başlattığı akım, güzellik tartışmasına dönüştü

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sivaslı olan Tülin Şahin'e yaptığı 'Türkiye'nin en güzel kadını' yorumu, 'İzmirliler kadınlar mı daha güzel yoksa Sivaslılar mı' tartışmasını başlattı.

Instagram hesabında 'sıfır makyaj' fotoğrafını paylaşıp takipçilerini de makyajsız fotoğraflar paylaşamaya davet eden Hadise'ye Seda Bakan ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerden destek gelmişti.

HADİSE'YE BİR DESTEK DE TÜLİN ŞAHİN'DEN

Dün de Tülin Şahin, sıfır makyajlı pozunu paylaşıp altına şöyle yazdı:

"Geç olsun güç olmasın. Malum diş çıkaran bebekli lohusa anne… Not; göz kapaklarımın üstünde far görünümlü doğal pigment var. Eee malum saç, kaş, kirpik bolluğu Sivas genliği."





TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI POLEMİĞİ YENİDEN BAŞLADI...

Öte yandan Hadise'nin bu yorumu, yıllardır Türkiye'nin en güzel kadınları olarak gösterilen İzmirliler ile Sivaslılar arasında "Hangi şehrin kadınları daha güzel?" polemiğine neden oldu.

SİVAS-İZMİR YARIŞI

Sivaslılar, 'Hadise, Tülin Şahin, Emel Sayın, Dilan Çiçek Deniz, İrem Sak ve Leyla Lydia Tuğutlu'yu' örnek gösterip "En güzel biziz" dedi.

İzmirliler'i temsil eden ünlü güzellerden bazıları ise şöyle:

'Şükran Ovalı, Yıldız Çağrı Atiksoy, Selin Şekerci, Gönül Yazar, Ece Uslu, Çağla Kubat, Gül Gölge, Nehir Erdoğan, Yüksel Ak, Begüm Kütük, Pınar Deniz, Bengü…'