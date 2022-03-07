Hadise'nin çocukluk fotoğrafı Mehmet Dinçerler'e benzetildi

İş insanı Mehmet Dinçerler'le olan aşkı magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise bu kez çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti. 3

Mehmet Dinçerler’in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden Hadise'ye taktığı yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti. 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü kasaya kaldıran Hadise'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

AYNI MEHMET

Magazin dünyasının en yakışan çifti olarak gösterilen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in şimdi ise birbirlerine olan benzerliği sosyal medyanın gündeme geldi.

Hadise'nin çocukluk fotoğrafı, sevgilisi Mehmet'e benzetildi.