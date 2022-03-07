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- Hadise'nin çocukluk fotoğrafı Mehmet Dinçerler'e benzetildi
Hadise'nin çocukluk fotoğrafı Mehmet Dinçerler'e benzetildi
İş insanı Mehmet Dinçerler'le olan aşkı magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise bu kez çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti. 3
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 07:03
Mehmet Dinçerler’in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden Hadise'ye taktığı yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti. 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü kasaya kaldıran Hadise'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
AYNI MEHMET
Magazin dünyasının en yakışan çifti olarak gösterilen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in şimdi ise birbirlerine olan benzerliği sosyal medyanın gündeme geldi.
Hadise'nin çocukluk fotoğrafı, sevgilisi Mehmet'e benzetildi.