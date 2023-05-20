Hadise'nin dekolteli büstiyeri klibe damga vurdu Murda ile klip çeken Hadise, cesur kareleri ile sosyal medyayı salladı. Sen Dönene Kadar'a klip çeken Hadise, derin dekolteli büstiyeri ile görenlerin aklını başından aldı.

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin adı son zamanlarda Murda ile anılmaya başladı.

Daha önce İmdat şarkısında buluşan ikilinin samimi kareleri olay olmuş, evliliğin de bu yüzden bittiği söylenmişti.

Bir kez daha birlikte şarkı söyleyen ikili, samimi pozlarına yenilerini ekledi.

Sen Dönene Kadar şarkısında iki eski sevgiliyi canlandıran Murda ve Hadise'nin bu klipte de yakın sahneleri dikkati çekti.

Hadise ve Murda samimiyeti

Klibe Hadise'nin büstiyeri damga vurdu. Ünlü şarkıcı göğüs dekolteli kıyafetiyle herkesi mest etti.

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında ikilinin klibi de girdi.