Hadise’nin dekoltesiz kostümü dikkat çekti

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, Kıbrıs'ta sıfır dekolteyle sahneye çıktı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı mutluluğu iş adamı Mehmet Dinçerler’de bulan şarkıcı Hadise, bu kez kostümü ile şaşırttı.

SAHNEYE SİMSİYAH ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesi ile tanışan şarkıcı, o görüşmenin ardından çıktığı ilk konserinde büyük bir değişimin sinyallerini verdi.

Şimdiye kadar sahne şovları ve iddialı kostümleriyle olay yaratan popçu, Kıbrıs’ta verdiği konserinde siyah bir tulum tercih etti.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Hadise’nin siyah tulumunun neredeyse sıfır dekolte oluşu, ‘Sevgilisi dekoltelere el atmış’ yorumlarına neden oldu.

Dans şovdan da kaçınan popçu için bazı takipçileri de sevgilisinin ailesinin tarzına uygun bir gelin olmak için bu fedakarlığı yaptığını ima etti.