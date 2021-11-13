Hadise'nin fotoğrafına sevgilisi kayıtsız kalamadı: Bebek kucağına yakışmış

Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı tam gaz devam ediyor. Hadise sosyal medyadan kucağında bebekle bir kare paylaşırken, sevgilisi Dinçerler ise "Nasıl yakışır kucağına, maşallah" notunu düştü.

Kaan Yıldırım ile yaşadığı inişli-çıkışlı ilişkisini sonlandıran Hadise, mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.

Uzun bir süredir aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve keyifli oldukları görülen çift, zaman zaman sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşıyor.

En son doğum gününde sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Hadise, aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Mehmet Dinçerler ise şarkıcının bugün paylaştığı yeni karesine kayıtsız kalamadı ve yorum yaptı.

HADİSE'DEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Yeğeniyle poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza...

Sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." ifadelerine yer verdi.

"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"

Mehmet Dinçerler sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise, 'Sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.