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    Hadise'nin hayali gerçekleşemedi

    Yurt dışında düğün yapma hayali kuran Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in hayalleri borçlar yüzünden yarım kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:11
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    Hadise'nin hayali gerçekleşemedi

    Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yurt dışı hayalleri suya düştü.

    Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

    İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı. Ünlü çift 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi.

    Hadise nin hayali gerçekleşemedi #1

    Yurt dışında düğün olacaktı

    Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, yurt dışında düğün yapma hayalleri suya düştü.

    Hadise'nin eşinin borçları nedeniyle hayli sıkkın olduğu hatta Dinçerler'in borçları nedeniyle yurt dışındaki düğün hayalini rafa kaldırdığı da söyleniyor.

    Hadise nin hayali gerçekleşemedi #2


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