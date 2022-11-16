Hadise'nin mini elbisesinin fiyatı

Süper mini elbise giyen Hadise’nin dikkat çeken konbininin fiyatı belli oldu.

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, geçtiğimiz hafta konser tarzıyla olay olmuştu. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekmişti.

Son konserinde mini elbisesiyle resmen şov yapan Hadise, bu kez de sahnede giydiği kıyafetin ücretiyle konuşuldu.

Hadise'den dans şov VİDEO

Çizme de 12 bin TL

Konbin fiyatı belli olan Hadise, mini elbisesine tam 44 bin TL verdi. Ünlü şarkıcının çizmesi ise 12 bin TL.