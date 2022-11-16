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    Hadise'nin mini elbisesinin fiyatı

    Süper mini elbise giyen Hadise’nin dikkat çeken konbininin fiyatı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:50
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    Hadise'nin mini elbisesinin fiyatı

    İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, geçtiğimiz hafta konser tarzıyla olay olmuştu. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekmişti.

    Son konserinde mini elbisesiyle resmen şov yapan Hadise, bu kez de sahnede giydiği kıyafetin ücretiyle konuşuldu.

    Hadise'den dans şov VİDEO

     

    Çizme de 12 bin TL

    Konbin fiyatı belli olan Hadise, mini elbisesine tam 44 bin TL verdi. Ünlü şarkıcının çizmesi ise 12 bin TL.

    Hadise nin mini elbisesinin fiyatı #1

    Hadise nin mini elbisesinin fiyatı #2

    Hadise nin mini elbisesinin fiyatı #3

    Hadise nin mini elbisesinin fiyatı #4

    Hadise nin mini elbisesinin fiyatı #5


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