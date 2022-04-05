Ünlü is insanı Mehmet Dinçerler, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirdi.

Yıllardır mutluluğu arayan ünlü şarkıcı Hadise, aşkı sevgiyi iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

Ünlü çift, geçtiğimiz ay nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz günlerde ön balayına çıkmış yorgunluk atmıştı.

AHMET KAYA ŞARKISI SÖYLEDİ

Sürekli gündeme gelen aşıklar yine sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler'in Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını söylediği video ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda Dinçerler'in sesi çok beğenildi. Hadise hayranları "Enişteye bak be, Usta şarkıcıyım diyenlerden daha iyi okuyor" gibi yorumlar aldı.

Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi ViDEO