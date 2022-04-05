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    Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi

    Ünlü is insanı Mehmet Dinçerler, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 11:24
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    Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi

    Yıllardır mutluluğu arayan ünlü şarkıcı Hadise, aşkı sevgiyi iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

    Ünlü çift, geçtiğimiz ay nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz günlerde ön balayına çıkmış yorgunluk atmıştı.

    AHMET KAYA ŞARKISI SÖYLEDİ

    Sürekli gündeme gelen aşıklar yine sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler'in Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını söylediği video ortaya çıktı.

    Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda Dinçerler'in sesi çok beğenildi. Hadise hayranları "Enişteye bak be, Usta şarkıcıyım diyenlerden daha iyi okuyor" gibi yorumlar aldı.

    Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi ViDEO

    Hadise nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi #1

    Hadise nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi #2

    Hadise nin nişanlısı Mehmet Dinçerler, şarkı söyledi #3


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