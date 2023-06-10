Hadise'nin paylaştığı video olay oldu Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla konuşulan Hadise, bunlara bir yenisini daha ekledi. Güzel ismin sosyal medya paylaşımına yprum ve beğeni yağdı.

Hadise, Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra cesur pozlarına geri döndü.

Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Hadise'nin yaptığı son paylaşım, yine hayranlarından tam not aldı.

Hadise büyüledi

Birbirinden iddialı tercihleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise son paylaşımıyla yine olay oldu.

Hadise bu defa '2023 şimdiye kadar dump' notu ile dans videoları ve göğüs dekolteli pozlarından oluşan karışık bir paylaşım yaptı.

Hadise'nin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcıya takipçileri; 'İlk videoda kalbim duracaktı', 'Eşi benzeri olmayan kadın', 'Bu kız çok yakıyor', 'İtfaiye lazım mı', 'Ağlıyorum çok güzel', Aura kadın' gibi yorumlar yapıldı.