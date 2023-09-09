Hadise'nin poz verdiği gizemli erkeğin kim olduğu ortaya çıktı! Sevgilisi sanılmıştı... Sosyal medyada arkası dönük bir erkekle poz veren Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığı gündeme geldi. Ancak ünlü ismin aşk değil iş pozu verdiği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Son olarak kalp emojisiyle birlikte "Kalamam senden sonra buralarda" mesajını yazdığı kare ile gündeme gelen ünlü ismin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Hadise'nin sarmaş dolaş karesi ise hayranlarından yorum ve beğeni aldı ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Aşk değil iş

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre; ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı ve arkası dönük halde görülen gizemli erkeğin Emre Bulut isimli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

29 Eylül Cuma günü yayınlayacağı 'Sevmiyo' şarkısı için kamera karşısına geçen sanatçının merak uyandıran klip partneri de belli olmuş oldu.