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    Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler batıyor

    Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan Mehmet Dinçerler'in, aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 11:18
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    Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler batıyor

    Ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı ilişki ile sürekli gündeme gelen iş insanı Mehmet Dinçerler, bu aralar sıkıntılı günler geçiriyor.

    Dinçerler Ailesi, borçları yüzünden 3 şiketine de 2019 yılında konkordato talebinde bulunulmuştu. Anılan başvuruda, üç şirketin ortağı konumundaki baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler için de konkordato talep edilmişti.

    TALEP KABUL EDİLDİ

    Üç şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, üç şirketin ortakları için red kararı verdi. Mahkeme, üç şirketin konkordato talebini ise kabul etti.

    130 MİLYON BORÇ

    Bu karara, aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı.

    KORUMA KALDIRILDI

    Daire’nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi. Anılan şirketlerin toplam borcu ise 130 milyon TL seviyesinde. Anılan borçlara; şirket ortaklarının da şahsi kefaleti bulunuyor. Dolayısıyla, alacaklıların söz konusu kişilere de yönelmesi bekleniyor.

    Hadise nin sevgilisi Mehmet Dinçerler batıyor #1

    Hadise nin sevgilisi Mehmet Dinçerler batıyor #2


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