Hadise'nin yeni evi 40 milyon TL

Ünlü şarkıcı Hadise boşandıktan sonra Yeniköy'de yalı dairesi satın aldı.

Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayanlardan popçu Hadise Açıkgöz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti.

30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıkmıştı.

Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı.

Riva'dan taşındı

Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Hadise'nin, tüm bunların ardından boşandığı Mehmet Dinçerler’le yaşadığı Riva’daki evinden taşındığı öğrenildi.

40 milyon TL

Şarkıcı, bir süredir aradığı yalı dairesini ise Yeniköy’de buldu. Hadise’nin 40 milyon TL ödediği iddia edilen daireye, önümüzdeki günlerde taşınacağı konuşuluyor.