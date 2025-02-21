Hadise’nin yeni klip fotoğrafları gündem oldu! Gören yorum yapmadan geçemedi

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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Hadise, sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Fırtınam şarkısı için kamera karşısına geçen Hadise’nin klip fotoğrafları geceye damgasını vurdu.

HADİSE YİNE TARTIŞMA YARATTI

Paylaşım yaptığı andan itibaren olay yaratan Hadise’nin transparan leopar kıyafeti ve dans figürleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimileri kıyafeti ve dans figürlerini modern ve son derece yerinde bulduğunu söyledi. Bazı takipçileri de Hadise'nin tarzını dansını beğenmediklerini dile getirdi.