Hadise'nin yüzüğü servet değerinde

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi alan Hadise, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşımda şarkıcının parmağındaki pırlanta yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sonunda aradığı mutluluğu buldu.

Dinçerler, Hadise'ye evlenme teklifi etti.

Hadise, güzel haberi 13,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından 'I said yes' yazılı paylaşımıyla ilan etti.

“BİZİM BÖLÜMÜMÜZ BAŞLASIN”

Güzel şarkıcı, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını duyururken, “Bizim bölümümüz başlasın” notunu da düştü.

Sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Hadise'nin romantik anları VİDEO

YÜZÜĞÜN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Hadise'nin evlenme teklifi almasının ardından yüzüğünün fiyatı merak konusu oldu.

Şarkıcının yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün Marisa Perry marka ve değerinin 3 milyon 133 bin 280 TL olduğu öğrenildi.

“EVLENMEK İSTEMİYORUM SENİNLE OLMADIKÇA”

Daha önce sevgilisiyle Fransa'ya giden ve Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı Christina Aguilera'nın “Unless It's With You” adlı şarkısıyla paylaşan Hadise, bu kareye “Sonsuza dek” notunu düşmüştü.

Şarkıcının paylaştığı parçadaki “Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça” sözleri Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak algılanmıştı.