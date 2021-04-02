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    Hadise'ye 3 ülkeden teklif geldi

    Şarkıcı Hadise, yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 08:58
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    Hadise'ye 3 ülkeden teklif geldi

    Son yıllarda şarkıcılığının yanı sıra jüri üyeliği de yapan Hadise, yurt dışındaki proje yapımcılarının dikkatini çekti.

    Ünlü şarkıcıya Hollanda, Belçika ve Almanya'dan yetenek yarışmalarında jüri koltuğuna oturması için teklif geldi.

    TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

    Haftalardır 'Zoom' uygulaması üzerinden toplantılar yapan Hadise, bu ülkelerden biriyle anlaşmak üzere. Hadise, eğer kabul ederse, her hafta yurt dışına gidip gelecek.

    Hadise ye 3 ülkeden teklif geldi #1

    Hadise ye 3 ülkeden teklif geldi #2

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