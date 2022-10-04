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    Hadise'yle boşanan Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürgeyi aldı

    Hadise'yle boşanan Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürgeyi aldı

    Hadise ile 5 aylık evliliği bitiren Mehmet Dinçerler, evden robot süpürgeyle gümüş tepsiyi alarak ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 00:50
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    Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, geçtiğimiz cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi.

    Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasının yankıları ise sürüyor. Eski karı koca hakkında her gün pek çok iddia gündeme geliyor.

    Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği öğrenilmişti.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.

    Evin kirasını ödemedi

    İlk iddia Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı yönündeydi. Ünlü şarkıcıya zor döneminde en büyük destek ise Çelikkol'dan geldi.

    Yakışıklı oyuncunun Hadise'ye istediği kadar evde oturabileceğini söylediği iddia edildi.

    Mehmet Dinçerler, evden gümüş tepsi ve robot süpürgeyi aldı

    Bir diğer bomba iddia da Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı yönünde..

    2. Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.

    Hadise yle boşanan Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürgeyi aldı #1

    Hadise yle boşanan Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürgeyi aldı #2


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