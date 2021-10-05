Hafsanur Sancaktutan: Aşksız yapamam

Hafsanur Sancaktutan, aşkla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile aşkını ilan eden Hafsanur Sancaktutan, samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini dile getiren Sancaktutan, bir dergiye konuştu.

"İLGİYİ SEVİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Sevgi, aşk... İyi ki var. Sevginin öğrenilen bir şey olduğunu fark ettim. Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz. Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum. Aşkı diri tuttuğuna inandığım diğer şey de tatlı küçük atışmalar, inatlaşmalar..." ifadelerini kullandı.

"İKİMİZİN TERCİHİ"

Mutlu ilişkinin sırlarını da dile getiren Hafsanur Sancaktutan, "Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi... Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu." şeklinde konuştu.