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Kerem Bürsin ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi 'Ya Çok Seversen' ile sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan pozları

Katıldığı davet için özel hazırlanan ünlü oyuncu, sütyesiz tarzıyla dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan pozları

Sütyen giymedi

Lacivert bir elbise giyen Hafsanur Sancaktutan, derin göğüs dekolteli elbisesiyle tam not aldı. Ünlü isim, elbisesinin içine giymeyi tercih etmedi.

Sancaktutan, katıldığı gecede kameralar karşısına geçince vermek için şekilden şekle girdi. Güzel oyuncunun o hallerine yorum yağdı.