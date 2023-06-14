Hafsanur Sancaktutan pozları Davet tarzıyla çok beğenilen Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçip poz verdi.

ensonhaber.com

Kerem Bürsin ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi 'Ya Çok Seversen' ile sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Katıldığı davet için özel hazırlanan ünlü oyuncu, sütyesiz tarzıyla dikkat çekti.

Sütyen giymedi

Lacivert bir elbise giyen Hafsanur Sancaktutan, derin göğüs dekolteli elbisesiyle tam not aldı. Ünlü isim, elbisesinin içine sütyen giymeyi tercih etmedi.

Sancaktutan, katıldığı gecede kameralar karşısına geçince poz vermek için şekilden şekle girdi. Güzel oyuncunun o hallerine yorum yağdı.